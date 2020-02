L'allenatore del Lione Rudi Garcia ha commentato la vittoria della sua squadra contro la Juventus: "Non c'è rammarico per non aver fatto altri gol, siamo consapevoli che abbiamo fatto un buon primo tempo giocando bene sul piano offensivo. Non prendere gol in casa è sempre importante, poi è normale che soffrire contro grandi giocatori, soprattutto dopo l'ingresso in campo di due attaccanti in più come Higuain e Bernardeschi - ha detto Garcia a Sky Sport - Mi è piaciuto il fatto di aver lottato molto nel secondo tempo per tenere questo gol di vantaggio. Nei primi 10' eravamo un po' timidi, ma poi abbiamo giocato bene allargandoci e dando problemi sulle fasce alla Juve facendo cross pericolosi. Nella ripresa è stato normale soffrire visto che la Juve è una grande squadra. Siamo solo all'intervallo delle due partite, non c'è niente di fatto e non sarà facile qualificarsi. Ma il nostro obiettivo sarà fare un gol allo Stadium per sperare di passare il turno".