La Champions League ha riaperto le danze col botto nel segno di Haaland. Settimana prossima sarà la volta della Juventus, vogliosa di essere una delle protagoniste del torneo. Sulla strada dei bianconeri c’è il Lione di Rudi Garcia, una squadra che in campionato zoppica ma che vola nelle coppe. Undicesimo posto in Ligue 1 a 34 punti, -7 dalla zona Champions, un rendimento opposto al cammino che li ha portati sia in semifinale di Coppa di Lega che di Coppa di Francia. Una squadra che risente dell’assenza di Depay, capitano che portava leadership in campo e soluzioni offensive, ora riposte nel giovane Aouar, pericolo a cui la difesa bianconera dovrà avere un occhio di riguardo. Un avversario alla portata della Juventus, che comunque dovrà fronteggiare la spinta del tifo dello stadio francese, il Parc Olympique Lyonnais.