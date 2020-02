Prime reazioni da parte dei tifosi dopo l'entrata in campo dei giocatori di Lione e Juventus per uno dei due ottavi di finale di Champions (l'altro è Real Madrid-Manchester City). Timidi applausi dal pubblico di casa de Parc OL per l'ex di turno Miralem Pjanic, che in Francia ha giocato dal 2008 al 2011 crescendo all'ombra del suo mentore Juninho Pernanbucano, oggi ds ed ex centrocampista del Lione che ha insegnato tutti i segreti per battere un calcio di punizione perfetto. Fischi invece per Cristiano Ronaldo durante il riscaldamento.