Ci siamo, la Juventus torna in campo. Manca sempre meno alla grande sfida tra Lione e Juventus, valida per gli ottavi di finale di Champions League. Una partita dai mille significati in casa Juve, sopratutto perchè la Champions è orma un obiettivo stagionale. La squadra di Maurizio Sarri disputerà la gara d'andata in trasferta, essendo arrivati in prima posizione nel loro girone di qualificazione. Tutto Pronto anche per la conferenza stampa di viglia del match che si terrà per le 19.30, presso la sala stampa del Groupama Stadium.