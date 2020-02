Domani sera ci sarà una tifosa speciale dalla parte del Lione. Di Rudi Garcia, in particolare. A sperare in una vittoria dei francesi sarà la compagna dell'allenatore, la giornalista Francesca Brienza, che ha conosciuto Garcia quando il francese era sulla panchina della Roma, squadra per la quale fa il tifo la Brienza. In una nostra intervista dopo il sorteggio ci aveva detto che avrebbe evitato volentieri la Juventus ( QUI l'intervista), ma domani il Lione si troverà davanti proprio una delle squadre favorite per la vittoria finale. Ma la Brienza farà il tifo per il suo Garcia.