Questa sera la Juventus scenderà in campo al Groupama Stadium contro il Lione, per il match degli ottavi di finale di Champions League. Maurizio Sarri ha diversi dubbi di formazione per questa sera. Se in attacco ​Sarri giocherà con il tridente Cuadrado-Cristiano Ronaldo-Dybala, a centrocampo Bentancur e Rabiot favoriti su Ramsey e Matuidi. Il primo sta dimostrando di meritare più spazio nell'undici titolare, Rabiot, invece, sta piano piano entrando negli schemi di Sarri e crescendo di partita in partita. Intoccabile invece Miralem Pjanic in mezzo al campo, imprescindibile nel gioco di Sarri. In panchina invece torna Higuain, recuperato per la sfida di questa sera e pedina utile a partita in corso.