Né campo né panchina per Giorgio Chiellini, che andrà direttamente in tribuna nell'ottavo di finale di Champions tra Lione e Juventus con il calcio d'inizio in programma alle ore 21. In difesa Maurizio Sarri ha deciso di puntare sulla coppia di centrali Bonucci-De Ligt con il solo Rugani in panchina. Vicino a Chiellini, si siederanno in tribuna anche Sami Khedira e Douglas Costa: a centrocampo Bentancur e Rabiot agiranno ai lati dell'ex di turno Miralem Pjanic, lì davanti Sarri ha confermato Cuadrado nel tridente con Dybala e Ronaldo.