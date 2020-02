Your browser does not support iframes.

Esce Matthijs De Ligt, e la Juve prende gol contro il Lione. Ma poi il difensore olandese rientra, con una vistosa fasciatura in testa dopo il colpo ricevuto, e allora la sua immagine in un attimo diventa "virale" sui social network (anche per sdrammatizzare rispetto alla sconfitta finale…). C'è chi paragona il suo "look" a quello di personaggi di fantasia, ma il parallelo più calzante è quello che viene in mente a molti tifosi della Juve: così conciato, il giovane centrale sembra poter ambire definitivamente a essere l'erede di Giorgio Chiellini, avvezzo da anni a turbanti e affini (specie nelle notti di Champions…).