Fabio Capello ha analizzato il ko della Juventus negli studi di Sky Sport: "Doveva cambiare marcia, ma ha giocato per 70' senza ritmo, aggressività e velocità. Non ha fatto un tiro in porta, c'era poco movimento e poca velocità di palla. Ha sofferto l'aggressività e la determinazione dei francesi, che hanno sfruttato l'occasione quando i bianconeri erano in dieci. Ma una squadra come la Juve non può essere messa così male quando arriva quel cross da sinistra. Molte colpe da parte della squadra, che si è svegliata negli ultimi 20' ma quando ormai era troppo tardi".