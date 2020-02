Ci siamo quasi, ancora qualche minuto e sarà Lione-Juventus: ottavi di Champions. Musichetta in sottofondo, entusiasmo a mille e una gran voglia di portare a casa una vittoria per provare a mettere in cassaforte la qualificazione ai quarti già dalla gara d'andata di stasera. Ultimi dubbi sciolti per Maurizio Sarri, con il ritorno di Miralem Pjanic in regia da ex di turno, Rabiot mezz'ala e Cuadrado ancora nel tridente con Dybala e Ronaldo.



Ecco le formazioni ufficiali

Lione (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Aouar, Tousart, Soares, Cornet; Toko Ekambi, Dembele. All. Garcia.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All.: Sarri.