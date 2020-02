Your browser does not support iframes.

La Juventus è in campo, in questi momenti, per completare il riscaldamento prima della delicata gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione. Maurizio Sarri si è affidato al tridente, con Cuadrado ad accompagnare Ronaldo e Dybala. Cerniera difensiva affidata a Danilo, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro, mentre al centro del campo Pjanic sarà supportato da Rabiot e Bentancur. In tribuna, invece, i reduci dagli infortuni, Douglas Costa, Chiellini e Khedira. Fischio di inizio alle ore 21.00 quindi, per il primo atto della cavalcata finale di questa edizione della Champions.