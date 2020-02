Mancano ormai poche a Lione-Juventus, in campo questa sera al Groupama Stadium. Intanto, si registra già un record: per la sfida di stasera è atteso il record d'incassi. Secondo quanto riportato dal quotidiano Le Progres, dovrebbe essere battuto il record di 5 milioni di euro, toccato precedentemente per gli ottavi di finale di Champions League dello scorso anno contro il Barcellona. Questa sera al Groupama Stadium sono attesi 57mila spettatori, compresi i 3000 i tifosi della Juventus. Sarà sold out per la sfida tra Lione e Juventus.