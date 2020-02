La Uefa ha reso note le designazioni arbitrali per i match di andata degli ottavi di finale di Champions League di questa settimana.



Sarà spagnolo il direttore di gara per la sfida tra Lione e Juventus: il signor Jesus Gil Manzano, che sarà assistito dai connazionali Diego Barbero Sevilla e Angel Nevado Rodriguez in qualità di guardalinee, con Guillermo Cuadra Fernandez quarto ufficiale e Juan Martinez Munuera e Ricardo de Burgos Bengoetxea rispettivante VAR e AVAR.