La Juventus domani si giocherà l'accesso ai quarti di finale di Champions League, con la gara di andata in Francia contro il Lione. La squadra però, prima si vedrà alla Continassa, per l'allenamento di rifinitura aperto per quindici minuti anche alla stampa. La seduta di rifinitura non è ovviamente l'unico appuntamento di giornata: infatti, se alle 14.15 scenderanno in campo i giocatori a Torino, alle 19.30 ci sarà la conferenza stampa di Maurizio Sarri a Lione. In mezzo, infatti, i bianconeri partiranno per la Francia.



Speculare, invece, il programma del Lione. Nel pomeriggio parlerà Rudi Garcia, alle 15.45, mentre alle 18.00 ci sarà l'allenamento della vigilia per i francesi.