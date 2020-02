Fase di studio per le due squadre nei primi minuti di gioco. Lione-Juventus ancora senza lampi ma con un errore di un giocatore juventino sottolineato da Daniele Adani: "La Junventus era nettamente in contropiede e doveva andare a tirare in porta, chi fa l'errore è Rabiot che dà la palla dietro alla linea di corsa sul lato debole. Quello è un errore grossolano per questi livello e per la qualità del giocatore". La partita è ancora lunga, il francese è in cerca di riscatto dopo l'errore nei primi minuti.



CR7 - Poi su Ronaldo: "E' la seconda volta che vediamo Ronaldo come quando giocava al Manchester United sull'esterno: finta, dribbling e palla in mezzo come fosse un cioccolatino. Lì però l'attaccante deve andarci cattivo e anticipare, dov'è? Lì si sfonda la porta. Che giocata però di Ronaldo, da campione!".