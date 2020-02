Your browser does not support iframes.









di Cristiano Corbo, inviato a Lione

Uno schiaffo in faccia. Di cui la Juve forse aveva bisogno. Del resto, è la Champions (e senza bellezza): è un errore che costa caro, è una bolgia che si fa sentire. In Europa le partite sono diverse e diverse è la percezione dell'intensità, della fatica, del calcio stesso. 1-0 all'intervallo di Lione: ha segnato Tousart al 31', concretizzando una mezz'ora pressoché perfetta degli uomini di Garcia. Tonici, pimpanti, pronti a scattare in contropiede con le buone e con le cattive, aizzati costantemente da un pubblico che non ha cessato di incitare, quindi di sognare. Il Lione, sfavorito in guerra, vuole portare a casa una battaglia da tenersi stretto nella propria storia. Juve, ora è tempo di elmetto e di testa bassa.



Top e Flop del primo tempo sono nella nostra gallery.