E' caduta la prima regola del fight club Juve: no, non evitare di parlarne, ma esserci quando contava. Senza star lì a badare a momenti, sensazioni, condizioni. Rispondere presente pure nel controllo delle emozioni. A cambiar tonaca sembra invece cambiato anche il monaco, e la Juve ha perso l'andata degli ottavi di finale di Champions League:Il gol è un controtempo, pure del destino. Tradito dalla sua difesa, nell'unica azione in cui il Lione ha il coraggio di azzannarlo. Tu chiamala, se vuoi, bella sfiga.Vecchia regola tra le vecchie regole di Champions: gli errori li paghi, a caro prezzo e senza grosse occasioni di vendetta. Ne ha vinta pure qualcuna: pensavamo avesse imparato.Seppur da lontano, gli occhi del terrore hanno un potere lancinante: sanno arrivare ovunque. Leo, che non parla, che non affonda, che indietreggia anziché arginare la distanza con l'aggressività, oggi ha tradito principalmente se stesso.Inizio boom. Di concentrazione pura, da uno che certe notti ormai le mastica come gomme zuccherate. Poi la botta, tutto che rimbomba e niente che torna al suo posto. Nemmeno la Juve.Errata corrige: nella prima frazione ci sembrava tra i più propositivi, invece su Tousart è complice e parte attiva del concorso di colpe.Senza spinta e senza spina. Dorsale. Molle e testardo nel voler rimanere nella sua zolla di campo, trapassata con calma e razionalità dalle frecce del Lione. Doveva dare quel giropalla di cui si parla fino all'abuso: ha perso una grossa chance, la consacrazione.Premesse che non sono alibi: non sta bene, fatica e abbassa il ritmo mentre tutto scorre troppo veloce. Nella ripresa sa di dover alzare il livello e ci prova con tutto se stesso. Sarri lo cambia nel momento migliore: prevenzione. Si spera.Si butta dentro. Prova a far numero e attenzione: ma chi gliel'ha poi messa, quella palla giusta?Non dà nulla in più. E, parafrasando Sarri, stavolta per nulla dà la sensazione di essere un giocatore in crescita. Anzi: quando c'era da alzare il livello, da schiarirsi gola e ultimo passaggio, Adrien sbaglia il pallone del possibile vantaggio. Emblematico.Ha voglia, lotta e conquista a fasi alterne. Serviva altro, comunque.Altro giro, altra istantanea simbolica: quel controllo impreciso al minuto 57? Stavolta si perde sui fondamentali. E senza fondamentali non puoi risalire da nessuna parte.Se hai quella palla, se ce l'hai sul destro, se sei Gonzalo Higuain, tu la metti dentro.Il fuoriclasse sprizza in ogni mezza giocata, nell'ambizione costante con cui attacca la porta. Ma Cristiano è un fascio di nervi dal primo all'ultimo minuto, e questo non aiuta: nella creazione, nella finalizzazione. Nel trascinare, anche con la forza, la sua squadra.Vuoi o non vuoi, pure quando in mezzo fatica a infilarsi tra le maglie della difesa avversaria, Paulo è il più pericoloso di questa squadra. Se le attira, certi momenti. Poi servirebbe sfruttarli. Come all'86': illusione devastante.Il primo tempo di Lione da mettere in loop nello spogliatoio. Tutto quello che non doveva capitare, tutto quello che non poteva non essere però previsto. Quante responsabilità. E che fatica sarà lavarsi la macchia del Groupama Stadium.