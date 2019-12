Juninho Pernambucano, ex calciatore ora dirigente del Lione, è intervenuto in zona mista a Nyon per commentare il sorteggio di Champions, che ha accoppiato i francesi alla Juve: "Una squadra che è un misto di lavoro e di qualità. Sono fortissimi, hanno Cristiano Ronaldo, uno dei migliori giocatori della storia del calcio. Hanno anche una difesa solida, con un attacco letale e un centrocampo in grado di creare occasioni. Ecco perché loro sono i favoriti, ma non ci diamo già per battuti. Per vincere, però, serviranno due gare perfette, difendere e sfruttare le occasioni. Solo così possiamo sperare di passare il turno".