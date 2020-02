L'ex giocatore e attuale direttore sportivo del Lione, Juninho Pernambucano, ha rilasciato all’Equipe alcune dichiarazione riguardo lo stato di forma dei francesi e sui prossimi obiettivi stagionali. Ecco le sue parole: "Capisco la pressione dei tifosi, le critiche, chi parla col cuore. Però non ci vedono ogni giorno, quel che mettiamo nel quotidiano. E’ vero, in classifica siamo settimi e in casa non andiamo bene e dobbiamo ricostruire la nostra storia in casa. Però lo dico ai giocatori: sta a loro e ci stanno provando".