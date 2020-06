Juninho Pernambucano, diretore sportivo del Lione, avversario della Juve negli ottavi di Champions League, è intervenuto oggi in conferenza stampa, durante la quale ha parlato anche di Houssem Aouar, centrocampista che piace anche al club bianconero: "Houssem è tra i migliori giocatori della squadra. Lui è cresciuto qui da noi, ci dà quel tocco tecnico di cui abbiamo bisogno in mezzo al campo. Sappiamo però che la maggior parte dei giovani giocatori cresciuti nel nostro settore giovanile sono andati via in un momento o nell'altro. Il presidente deciderà, se riceveremo proposte le analizzeremo".