Houssem Aouar è uno dei nuovi gioiellini del calcio europeo. Classe '98, centrocampista del Lione che nell'edizione attuale della Champions l'ha messo in vetrina scatenando l'interesse di tutte le big. Lo sa bene anche la Juve, che lo segue da tempo e l'ha affrontato nell'andata della semifinale (1-0 per i francesi). I bianconeri sono in corsa per Aouar insieme a Manchester City e Real Madrid. Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas apre alla cessione e fissa il prezzo: "Voglio almeno 50 milioni".