Il preparatore del Lione Paolo Rongoni spiega come sarà il lavoro per la squadra francese, dopo l'annullamento del campionato: "Va ricostruita la condizione, la base - ha detto a La Gazzetta dello Sport - All’inizio si lavorerà al 60-70% della frequenza massima, poi piano piano si salirà in base anche secondo le indicazioni dei medici. Sicuramente qualcuno avrà perso qualcosa nella coordinazione. Gli infortuni? I più probabili sono quelli muscolari, in particolare sulla catena posteriore. Penso ai flessori: stare più tempo seduti o dormire di più, comprime la colonna vertebrale e per questo i giocatori saranno più rigidi. Noi ci stiamo allenando, poi forse manderemo i giocatori un po’ di vacanza per poi ricominciare in vista della Champions. Il problema è che non possiamo fare amichevoli".