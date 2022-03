L'attaccante del Lione Ada Hegerberg ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Juventus Women.



IL MATCH - "Sapevamo tutti che dovevamo fare il primo gol perchè serviva a sbloccare la situaizone. Dovevamo essere realisti. Il primo gol è stato la carta vincente per poter continuare: è stato una liberazione. Eravamo molto sconsolate, deluse dall'andata che avevamo perso e la ricorderemo per tutto l'anno. Volevamo giocare al meglio, sapevamo quanto fosse importante, dovevamo prepararci bene a livello tecnico e mentale. Voglio aggiungere che i tifosi oggi hanno fatto la differenza, era bello vincere in casa con un pubblico così caloroso".



SEMIFINALE - "È importante dire che è positivo per il nostro calcio femminile che ci siano due squadre francesi in semifinale, noi e il PSG. Sappiamo come sono loro, conosciamo le loro qualità e caratteristiche, dobbiamo sviluppare le nostre qualità e i punti di forza. Abbiamo qualche settimana per poterci concentrare al meglio".



JUVE - "Penso che la Juventus sia una bella squadra, che abbia mostrato qualità più forti rispetto all'andata. Forza e qualità della Juventus hanno dimostrato quanto sta crescendo il calcio italiano".