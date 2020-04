1









Il campionato francese è stato ufficialmente annullato, ma in attesa di nuove comunicazioni, la testa dell'allenatore del Lione Rudi Garcia è già proiettata alla sfida Champions per il ritorno degli ottavi contro la Juve: E' una squadra fortissima, nel girone ha fatto benissimo e prima di perdere contro di noi avevano fatto un grande cammino. Inter e Lazio stanno andando molto bene in Serie A, ma secondo me la Juventus vincerà ancora lo scudetto. Ha l'esperienza giusta. Io non voglio sminuire la nostra vittoria contro i bianconeri, perché abbiamo ottenuto un successo contro una grande squadra europea".