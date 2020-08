Rudi Garcia, allenatore del Lione che ha eliminato la Juve dalla Champions, parla prima della sfida con il City: "La Juve ci ha lasciato fiducia, il fatto di dimostrare su due partite che si possa competere con una grande d'Europa... domani sarà solo una gara, partita secca e forse abbiamo più chance di passare il turno. Sappiamo anche che i primi quarti di finale hanno rimesso tutto in discussione, in gioco. L'Atalanta era quasi qualificata al minuto 90, e abbiamo visto ieri il Lipsia far uscire l'Atletico Madrid: possiamo sperare che domani sera possa succedere lo stesso agli stra favoriti del City. Quello che è successo a Torino? Non posso parlare di questo, solo chi è dentro e voi italiani potete parlare di questo. Non è su un risultato che si decidono le cose. Io posso solo essere solidale con tutti gli allenatori, facciamo un mestiere difficile e dobbiamo essere tutti insieme ad aiutarci".