L'allenatore del Lione Rudi Garcia, prossimo avversario della Juve in Champions League, ha commentato così il sorteggio degli ottavi: "Non vediamo l'ora di giocare queste partite - sono le parole riportate da Tuttosport - sapevamo che avremmo dovuto affrontare una squadra forte. Servirà un'impresa. Ce la giocheremo a viso aperto per vincere. E' sempre bello sfidare i migliori giocatori del pianeta e una delle difese più forti d'Europa. Siamo contenti di trovarci di fronte Cristiano Ronaldo. Pjanic? Ha grandi qualità, è forte tecnicamente ed è uno dei punti di forza della Juve. Sarri? Ottimo allenatore con molta esperienza".