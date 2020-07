L'allenatore del Lione, Rudi Garcia ha dichiarato in vista della sfida con la Juventus in Champions League: "Ora la nostra priorità è la finale della Coupe de la Ligue, che abbiamo vinto solo una volta nella storia. Alla Juve penseremo in un secondo momento. E' chiaro che faremo di tutto per qualificarci contro un avversario che, anche quando dà l'impressione di essere in difficoltà, riesce a fare ugualmente bene. Della Juve non bisogna mai fidarsi".