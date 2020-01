Rudi Garcia, tecnico del Lione, ha parlato di presente, futuro e... Juventus. L'allenatore ex Roma affronterà i bianconeri negli ottavi di Champions League. Di seguito, le sue parole.



MERCATO - "Abbiamo perso due attaccanti e due esterni, per cui ci servono un attaccante e un esterno. A gennaio è sempre molto difficile, ma durante questo periodo sono state fatte grandi cose nella storia di questo club".



PER IL 2020 - "Innanzitutto spero di aver buona salute, al resto ci penseremo noi. Speriamo di tornare fra le prime tre in Ligue 1, di fare un’impresa in Champions contro la Juventus e, come ciliegina, vincere un trofeo".