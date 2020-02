Rudi Garcia, allenatore del Lione, ha parlato della sfida con i bianconeri in Champions: "La Juve è strafavorita, è una grande squadra che ho conosciuto da vicino quando ero in Italia. Hanno grandi giocatori, ancora di più dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, un calciatore di livello mondiale. Non sempre però nel calcio vince il migliore: sappiamo che loro sono strafavoriti, ma vogliamo fare l’exploit. L'obiettivo è uscire a testa alta da queste due partite contro i bianconeri".