Rudi Garcia, allenatore del Lione, ha parlato a Sky dopo aver eliminato la Juve dalla Champions: "E' una cosa veramente forte, passare il turno con la Juve è veramente un exploit. Il risultato dell'andata fondamentale, eravamo qualificati prima, poi il gol su rigore e siamo andati avanti. Questo rigore preso ci ha fatto male, ha messo la Juve più pericolosa nel secondo tempo dopo esserlo stata poco nel primo. Poi è arrivato un gol da Champions League di Ronaldo, ma i miei ragazzi sono stati tutti bravi, sia chi è partito sia chi è entrato dopo.



Sono d'accordo, abbiamo fatto un primo tempo di un livello interessante. Ma il secondo tempo abbiamo sofferto, sia in casa che fuori, ma oggi ci sta. La Juve non aveva più niente da perdere. So dove sono, quando ero alla Roma era uno degli stadi più difficile. Posso dire che è la mia sconfitta più bella in Champions. Senza Dybala per loro era più difficile. Sono felice e fiero dei miei ragazzi".