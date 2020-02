Rudi Garcia, allenatore del Lione, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro la Juve, in programma domani alle ore 21: "Abbiamo studiato tanto la Juve, ma non abbiamo trovato tanti punti deboli. La Juve è una squadra forte. Per noi era importante vincere contro il Metz l’ultima di campionato per acquisire ancora più fiducia, era il modo migliore per presentarci a questa sfida".



SU RONALDO - "Consigli a Lopes? Si gli ho parlato, ma trovare un piano per fermare Cristiano è complicato. Szczesny? È forte, ma nessuno è imbattile".