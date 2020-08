1









A due giorni dalla sfida contro la Juve, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Rudi Garcia, tecnico del Lione, concede una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport.





+SULLE CRITICHE ALLA JUVE - “Ho visto le partite dei bianconeri. So che c’è chi dice che non hanno giocato bene, ma rispondo che la Juve ha vinto il campionato in 36 giornate, e non solo perché gli avversari sono calati. Possiamo dire che gioca meno bene di una volta, ma è la più forte”.





SU SARRI - “La gente cosa vuole? Che la squadra vinca, no? Ecco, lo fa perché ce l’ha nel Dna e qualsiasi allenatore arrivi deve coltivarlo. Sarri lo ha fatto e ha vinto, e ora si giudica il gioco. Io dico solo che sono stati ancora i migliori".





SULLA PARTITA - “Dico solo una cosa: noi vogliamo andare a Lisbona per le Final 8. Farlo sarebbe un exploit, ma siamo in vantaggio per 1-0. Non ci difenderemo per tutta la partita, dovremo fare in modo di fare un goal. Se ci riusciremo, sarà complicato eliminarci. Col PSG abbiamo dimostrato una solidità difensiva interessante. Certo, siamo outsider e la Juve è strafavorita, perché è costruita per vincere la Champions, come il PSG. Il fatto che Cristiano Ronaldo sia arrivato alla Juve ne è un segnale chiaro”.





PASSAGGIO DEL TURNO - “Abbiamo il 50% di possibilità? Sì, possiamo dirlo. Di solito chi vince 1-0 ha più chance, ma sappiamo con chi giochiamo e dove giochiamo".





CHI TOGLIEREBBE ALLA JUVE? - “Ci basta sapere che non ci saranno Douglas Costa e forse Dybala. Ma c’è Higuain, e non ho avuto bisogno di aspettare i 35 gol per scoprire quanto è forte. Ma temo anche i francesi Rabiot e Matuidi”.