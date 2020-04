Rudi Garcia ha parlato a Sky Sport della possibilità di giocare il ritorno di Champions contro la Juventus: "Penso che sia possibile giocarla ad agosto. In Francia abbiamo una settimana di stop in inverno ma giochiamo a dicembre e gennaio quando i campi sono più brutti. Non giochiamo mai a giugno e luglio che sono i migliori momenti per giocare. Le temperature alte? Basta posticipare l'orario di inizio delle partite, in Spagna si gioca anche alle 22. Sarebbe bello ricominciare tutti nello stesso momento, ma non penso che sia possibile. Speriamo di poter andare a Torino, anche se la priorità deve esserela sanità.