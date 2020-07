L'allenatore del Lione Rudi Garcia, prossimo avversario della Juventus in Champions, ha commentato la vittoria per 2-1 in amichevole contro il Celtic: "Il risultato più giusto sarebbe stato una vittoria più larga, e mi sarei risparmiato anche il gol subito. Nel secondo tempo potevamo segnare ancora, ma l'obiettivo era la vittoria ed è arrivata. Penso che avremmo dovuto vincere con una differenza reti più ampia, avevamo la possibilità di farlo. A un certo punto della gara non abbiamo mantenuto i ritmi giusti e ci siamo addormentati. Contro il Psg e la Juve, però, non possiamo permettercelo".