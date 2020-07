Rudi Garcia, allenatore del Lione, avversario della Juve negli ottavi di finale di Champions League, ha parlato in conferenza stampa, raccontando come prosegue la preparazione della sua squadra in vista del ritorno in campo: “Si lavora seriamente, con intensità. Siamo a 4 settimane di preparazione, domenica giochiamo col Nizza. I giocatori si sono impegnati molto nella preparazione, hanno lavorato duramente, ora sono stanchi ma è normale che sia cosi”.