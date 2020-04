Rudi Garcia, a Sky Sport, ha parlato della gara che attende il suo Lione contro la Juventus.



IN FRANCIA - "In Francia ci sono situazioni e dibattiti simili all'Italia. Al momento è complicato riprendere in queste condizioni. Giocare ad agosto? Penso di sì. Dopo una settimana di stop in inverno i campi sono più brutti, quelli estivi sono forse i momenti migliori per giocare, basta giocare un po' più tardi come in Spagna, magari alle 22. Sarebbe un'ottima cosa riprendere in tutti i paesi d'Europa nello stesso momento ma non credo sia possibile. La Germania sembra in anticipo, sappiamo che Italia e Francia sono stati toccate di più".



JUVENTUS - "Speriamo di poter andare a Torino per il ritorno di Champions ma la priorità per me è sanitaria. La Juve rimane fortissima, nel girone ha fatto benissimo, prima di perdere aveva fatto un percorso da Champions, da Juventus. Ci sono due squadre Inter e Lazio che stanno facendo bene, ma la Juve ha l'esprienza di vincere le partite e alla fine della stagione ci saranno ancora loro. Abbiamo vinto contro una grande squadra europea. Ritorno? Speriamo di poter giocare la partita di ritorno, la Champions League è una cosa meravigliosa. Il virus ha tolto gioia alla gente, speriamo di ricominciare".