Rudi Garcia ha parlato dopo la vittoria in amichevole del suo Lione, che ha battuto 2-1 il Celtic: "Il risultato finale non dovrebbe essere 2-1, doveva essere una vittoria più larga. E mi sarei risparmiato anche il gol preso. Nella seconda frazione abbiamo avuto opportunità per fare altri gol, ma alla fine l’obiettivo era vincere e ci siamo riusciti. Credo comunque che avremmo dovuto vincere con uno scarto maggiore, ci sono state le situazioni e le possibilità per farlo. A un certo punto non siamo riusciti a mantenere i giusti ritmi, ci siamo addormentati e ci siamo impigriti un po’. Ma non potremo permetterci nulla di tutto ciò, né contro il PSG, né contro la Juventus".