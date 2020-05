1









Lottava per un posto in Champions, e per riprendersi anche un po' di spazio in Europa. Del resto, al Lione l'andata era stata grandiosa: contro la Juve, in una partita tatticamente perfetta, Garcia era riuscito a strappare un 1-0 sontuoso e soprattutto foriero di fiducia per il ritorno. Ecco perché, con la chiusura dei campionato, l'OL l'ha presa decisamente male. Aulas, il presidente, ha approfittato di Twitter per attaccare i rivali di sempre del Marsiglia e la federazione francese: "Il Marsiglia ha problemi economici? E' effettivamente disastrosa, lo conferma il rapporto ufficiale". Ad Aulas non va giù che l'OM possa ricevere i 'fondi europei' per la qualificazione acquisita di diritto in Champions.