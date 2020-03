La Juventus punta già a rinforzare la squadra in vista del prossimo mercato. Secondo quanto riportato da le 10sport.com il Lione avrebbe fissato il prezzo per il suo gioiello che ha conquistato anche la Juventus. Per lasciar partire il centrocampista Houssem Aouar, il Lione del presidente Aulas vuole 70 milioni di euro. Una cifra importante per un giovane calciatore, ma non altissima per le valutazione attuali di mercato. Insomma, se Paratici vorrà strappare il gioiello del Lione ad altri grandi club, dovrà giocare secondo le regole del Lione.