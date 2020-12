di CC, inviato a Torino

Vasseur, allenatore del Lione femminile, parla alla vigilia della sfida di Champions con la Juventus.



LA JUVE - "Ci aspettiamo un gioco di grande qualità, le cose sono state fatte molto bene grazie alla coach e al suo staff. Partita di Champions, mentalità diversa".



GIOCATRICI - "Di sicuro non vi dirò la strategia e il modulo, sappiamo che è una squadra di qualità e sappiamo le giocatrici della Juve. E' tutta la rosa che è molto compatta, squadra italiana con una struttura molto disciplinata. Non c'è solo un pericolo, arrivano da più parti. Domani giocheremo al massimo".



MONDIALE - "Si è visto in Coppa del Mondo le azzurre hanno fatto un lavoro strabiliante. Non si devono fare tutte queste distinzioni. C'è stata grande crescita, siamo allo Stadium. In un altro grande stadio. Sono grandi club, è l'elite, l'evoluzione c'è anche in Europa".