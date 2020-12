di CC, inviato a Torino

Renard, capitano del Lione femminile, parla dall'Allianz Stadium alla vigilia della sfida con la Juventus.



GIOCARE IN ITALIA - "Bella domanda. Il calcio italiano ha avuto una buonissima progressione in Italia e si vede anche nella nazionale. Personalmente gioco nel Lione e voglio continuare a giocare in Italia. Il futuro non è scritto".



LA JUVE - "Come ha detto già il mister, l'abbiamo visto non poco tempo fa. E' l'immagine del gioco italiano. Hanno un gioco molto organizzato. Abbiamo giocato anche contro altre squadre ma abbiamo avuto anche difficoltà nel fare il primo gol. Squadre tattiche, lavorano insieme e in generale le squadre italiane hanno giocatrici di alto livello. Starà a noi giocare ad alto livello".



ERRORE DA NON COMMETTERE - "Intanto, non dobbiamo perdere. Siamo qui con ambizioni ben precise. Vogliamo ripartire con la vittoria in tasca, combattiamo fin dai primi minuti, dobbiamo continuare di metterci in pericolo anche se c'è una partita di ritorno. Abbiamo l'unico obiettivo di passare il turno per poi affrontare il ritorno con calma



CHAMPIONS - "Avere una vittoria alle spalle è positivo, dall'ultima sconfitta ci siamo messi a posto. Non è stato tutto perfetto, ma siamo coscienti di questo. Dobbiamo alzare l'asticella, essere aggressive. Più concentrate di prima, per ricercare il titolo di campioni come fatto in passato. Domani saremo più concentrate".



MIGLIORARSI - "Cosa mi spinge a migliorarmi? Questa voglia di vincere insieme, giochiamo tutti insieme e quando si gioca in una squadra dovrebbe essere questo lo scopo. Ci sono squadre che lavorano per se stesse, non amo la sconfitta ma tutti i giorni dobbiamo fare del nostro meglio".