Vigilia di Champions League per la Juventus. Stasera tocca al Napoli che ospita in casa il Barcellona di Leo Messi, domani è il turno della squadra di Sarri, che aveva segnato da tempo questo appuntamento sul calendario. Ad aspettarli ci sarà il Lione di Rudi Garcia, vecchia conoscenza del nostro campionato alla guida della Roma. Ecco la probabile formazione dei francesi secondo La Gazzetta dello Sport: tridente come i bianconeri, non ci sarà Depay, ai box per un infortunio.



Lione (3-4-3): Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal; Dubois, Tousart, Aouar, Cornet; Toko Ekambi, Dembele, Terrier.