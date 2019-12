La Juventus è la grande favorita per il passaggio ai quarti di finale di Champions League. I bianconeri hanno pescato il Lione agli ottavi, una squadra che in Francia è fuori dalle prime quattro posizioni e che ha perso fino alla fine della stagione una delle sue stelle più brillanti: Memphis Depay. Juninho, ds del club, pensa già a qualche rinforzo in vista della seconda parte di stagione. Secondo Tuttosport, Mariano Diaz (ex Lione) e Draxler (vecchi pallino bianconero) sono i grandi sogni per gennaio.