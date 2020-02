Archiviata la sconfitta della Juventus a Lione, i bianconeri pensano già al ritorno della gara di Champions. Il difensore e capitano del Lione, Jason, invece ha parlato proprio della sfida di ieri sera ai microfoni del canale ufficiale del Lione della gara contro la. Ecco le sue parole: "Non è stata una partita facile ma siamo stati in grado di mostrare il carattere e rimanere solidi. Erano più numerosi in attacco e nonostante la pressione abbiamo mostrato solidità. Non abbiamo potuto distinguerci individualmente ma abbiamo provato giocando insieme. Ti dà molta fiducia vincere una gara del genere. Dovremmo avere la stessa convinzione durante il derby di domenica per vincere".