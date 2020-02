di CC, inviato a Lione

Direttamente dalla sala stampa del Groupama Stadium, Moussa Dembele, attaccante del Lione, parla in conferenza stampa e presentano l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus. ​



CHAMPIONS - "Segnare in Europa? Non ho pressioni, sono attaccante e devo segnare. C'è una grande aspettativa, voglio rimanere sul mio calcio e sui miei obiettivi".



JUVE - "Apprensione? Non credo, è una partita, che sia la Juve siamo al 100% concentrati e daremo il meglio in campo".



CONDIZIONE - "Fisicamente sto bene, credo che il gruppo si senta bene. Cerco di fare il più possibile in campo e fuori dal campo. Prima e dopo l'allenamento. Voglio andare avanti così".



AOUAR - "Sarà motivato domani, farà un'eccellente partita per la squadra. E' un grande giocatore e ci fa bene averlo con noi".