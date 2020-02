L’Olympique Lyonnais regrette de devoir mettre en place des filets de protection et compte sur la compréhension et le soutien massif du public présent dans l’ensemble des tribunes mercredi, afin de retrouver l’ambiance des grands soirs au @GroupamaStadium.https://t.co/GPiFpOrgDQ — Olympique Lyonnais (@OL) February 24, 2020

Manca poco alla sfida degli ottavi di finale di. La società ha diramato un comunicato ufficiale, assolutamente non collegato al Coronavirus, dove ha voluto rassicurare i propri tifosi per quanto riguarda sicurezza e fruibilità dello match che si giocherà al Groupama Stadium. Ecco il comunicato ufficiale: "Il club, che è stato pesantemente sanzionato in diverse occasioni in passato , è di nuovo passato, su richiesta della UEFA, a un comitato disciplinare il 27 febbraio successivo, a seguito degli incidenti verificatisi durante partita contro Lipsia e rimane a rischio di una partita chiusa. Dati i rischi di vedere ripetuti comportamenti pericolosi e incivili in assenza di reti, il club è costretto, nonostante i suoi desideri, ad attuare le misure necessarie per mantenere le condizioni di gioco e intende quindi proteggere da qualsiasi minaccia di sanzione. L'Olympique Lyonnais si rammarica di dover applicare questo dispositivo e conta sulla comprensione e sul massiccio supporto del pubblico presente in tutti gli stand di mercoledì sera, al fine di trovare l'atmosfera delle grandi serate allo stadio Groupama e aiutare i calciatori".