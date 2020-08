1









Due assenti sicuri, Sami Khedira e Douglas Costa, poi qualcuno da recuperare. Dybala il primo, ma anche De Sciglio e Giorgio Chiellini, che ha ripreso a correre ed è tornato in panchina. Demiral, invece, è rientrato contro la Roma. Il capitano bianconero sta provando in tutti i modi a rimettersi in campo, a stringere i denti, può precorrere i tempi per poter essere al fianco dei compagni contro il Lione. Non ci sarà dal primo minuto, ma sarà pronto in caso di emergenza per uno spezzone di partita. Non può garantire di più ne si vuole correre il rischio di una ricaduta. In casa di passaggio del turno, Chiellini potrebbe anche prevedere una partita da titolare tra quarti, semifinale o finale, a seconda del cammino della Juventus, spiega Tuttosport.