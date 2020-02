Occhio agli ultras del Lione. Come racconta Tuttosport, nella giornata di ieri una delegazione di tifosi del club francese ha esposto uno striscione decisamente eloquente contro la dirigenza. "Metodo Coué, valori e identità rubati, tifosi trascurati... presidente, dov'è finito il nostro OL?". La critica è diretta al modello di business seguito dal plenipotenziario Aulas. Garcia ha risposto su questo tema in un'intervista a L'Equipe: "Per vincere bisogna restare uniti". La protesta potrebbe avere ripercussioni durante la gara di mercoledì sera. Anche contro il Lipsia accadde...