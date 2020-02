16 anni e una partita che può segnare il suo futuro, oltre che il presente. E allora, l'asso nella manica di Rudi Garcia verso la partita con la Juve può essere un ragazzino di 16 anni, origini italiane e talento fine, da francesino. Si tratta di Ryan Cherki: non è il primo 2003 ad aver esordito in stagione, ma come racconta La Gazzetta, è anche il più giovane marcatore della storia del Lione. Ha segnato a inizio 2020 in coppa di Francia. La mamma ha origini baresi, storie di bisnonne arrivate in Francia dalla Puglia e di radicalizzazione ormai completata nel territorio. Ma Cherki, che a 13 anni fu a un passo dal Chelsea, ora sogna di giocare contro l'idolo di Cristiano Ronaldo, amato sin dai tempi del Real Madrid. O magari pure allenarsi assieme, dato l'interesse mai nascosto da parte della Juventus...