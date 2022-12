Alla vigilia della gara contro laWomen ha parlato in conferenza stampa Delphine, esterna del Lione. Queste le sue parole:"Mi ricordo assolutamente il mio primo gol. Sono fiera di indossare la maglia del Lione. Ho segnato proprio qui e cercherò di fare sì che questo possa continuare e che io possa segnare ancora"."In realtà mi sento molto bene, forse a inizio stagione ho avuto una battuta di arresto perchè mi sono fatta un po' male. Ora sto bene, le prestazioni fisiche sono ottime ed è la ragione per cui voglio continuare cosi e segnare ancora tanti gol"."Un'avversaria temibile. Sono impaziente di poterla affrontare, ci conosciamo da qualche stagione e si tratterà di un bel confronto. Spero che la fortuna domani giri dalla nostra parte"."Abbiamo bisogno di un pareggio ma faremo in modo di non deludere i nostri tifosi. Vogliamo vincere e rispettare le aspettative nostre e dei tifosi"."Una giocatrice che apprezzo sia a livello professionale che nella vita. Sappiamo benissimo che è una grande. La sua visione e il suo modo di giocare li ho presi come esempio quindi sono felice possa tornare"."Le conosciamo da tempo, sovente. Fuori casa abbiamo anche perso e pareggiato. Sono preparate. Hanno giocatrici efficaci. In questo caso forse abbiamo un piccolo vantaggio ma non del essere la discriminante. Sarà una partita da giocare e sarà bellissima"."Ho visto la Francia. Per i primi 70 minuti era a favore dell'Argentina poi la Francia si è risvegliata. Questo significa che tutto non è scontato, non bisogna cadere in questa trappola. Dobbiamo tenere l'attenzione alta per giocare la partita migliore".